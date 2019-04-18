Боярский уедет в Крым, где пройдут съемки «Гардемаринов-4»
Крым, апрель, Боярский. Именно такое сочетание вскоре будет актуальным на просторах российского полуострова. Уже 25 числа знаменитый петербургский актер сядет в самолет в Пулково и полетит в Крым, где пройдут съемки фильма «Гардемарины-4».
- Съемки на натуре пройдут до середины мая, а потом будем снимать в павильонах, - приводит слова артиста газета «Петербургский дневник».
Напомним, что съемки четвертой части легендарных уже «Гардемаринов» начались еще в конце 2018 года. По сюжету картины, действие происходит в годы Крымской войны.
Сам Боярский играет роль все того же шевалье де Брильи, который...погиб еще в третьем фильме. Но здесь, по задумке режиссера он воскресает. Впрочем, пока это секрет. Обо всем станет ясно после выхода картины в прокат, что должно произойти в конце 2019 года.
Режиссером фильма выступает Светлана Дружинина, снявшая всех трех «Гардемаринов». Кроме Михаила Боярского в картине играют: Дмитрий Харатьян, Кристина Орбакайте, Анна Семенович, Дима Билан и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU