Боярский уедет в Крым, где пройдут съемки «Гардемаринов-4»

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-18T15:17:14+03:00

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Крым, апрель, Боярский. Именно такое сочетание вскоре будет актуальным на просторах российского полуострова. Уже 25 числа знаменитый петербургский актер сядет в самолет в Пулково и полетит в Крым, где пройдут съемки фильма «Гардемарины-4».

- Съемки на натуре пройдут до середины мая, а потом будем снимать в павильонах, - приводит слова артиста газета «Петербургский дневник».

Напомним, что съемки четвертой части легендарных уже «Гардемаринов» начались еще в конце 2018 года. По сюжету картины, действие происходит в годы Крымской войны.

Сам Боярский играет роль все того же шевалье де Брильи, который...погиб еще в третьем фильме. Но здесь, по задумке режиссера он воскресает. Впрочем, пока это секрет. Обо всем станет ясно после выхода картины в прокат, что должно произойти в конце 2019 года.

Режиссером фильма выступает Светлана Дружинина, снявшая всех трех «Гардемаринов». Кроме Михаила Боярского в картине играют: Дмитрий Харатьян, Кристина Орбакайте, Анна Семенович, Дима Билан и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU