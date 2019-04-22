2019-04-22T12:58:59+03:00
Досуг

Антон Шагин устраивает творческий вечер в Петербурге

21 июня 2019 в кинотеатре «Колизей Арена» артист представит свою новую книгу [видео]
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Антон Шагин проведет творческий вечер в Петербурге 21 июняАнтон Шагин проведет творческий вечер в Петербурге 21 июняФото: Предоставлено организаторами
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Антон Шагин — российский актер театра и кино, лауреат Театральной премии «Золотой лист» 2006 года за лучшую мужскую роль в спектакле Школы-студии МХАТ «С любимыми не расставайтесь», лауреат Премии Правительства России. Свою известность среди массового зрителя актер получил после того, как исполнил главную роль в мюзикле «Стиляги».

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Сегодня творческая биография актера насчитывает два десятка ролей, среди них главные роли в фильмах «Молот», «Бесы», «Анка с Молдаванки», «Пятница», «Секс, кофе, сигареты», «Поцелуй сквозь стену» и других. Он сыграл в спектаклях «Красное и черное», «Берег утопии», «Вишневый сад», «Пер Гюнт», «Женитьба Фигаро», «Литургия Zero».

21 июня в КЗ «Колизей Арена» впервые в Петербурге состоится творческий вечер Антона Шагина и презентация его нового сборника стихов «Антоновки». Выступление будет представлять собой поэтический моно-концерт с пейзажной и любовной лирикой. Актер уверяет, что у него «наверняка найдётся много общих тем и вариаций» со зрителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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