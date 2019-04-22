2019-04-22T15:55:30+03:00
Общество

Петербуржцы решат судьбу оранжерей Таврического сада

Правительство собирается узнать, одобрят ли горожане новый проект
Анна ПОСЛЯНОВА
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Проект превращения оранжерей Таврического сада в общественное пространство обсудили на заседании в Смольном Фото: Предоставлено авторами концепцииПроект превращения оранжерей Таврического сада в общественное пространство обсудили на заседании в Смольном Фото: Предоставлено авторами концепции
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Проект превращения оранжерей Таврического сада в общественное пространство обсудили на заседании в Смольном. Комитет по инвестициям рассказал о предложении одного ресторанного холдинга заключить концессию на 35 лет, из них 21 месяц уйдет у инвестора на проектирование, 30 лет - на собственно использование.

На лакомые оранжереи в центре Петербурга, которые отдают во временное пользование даром, но с обязательством о восстановлении, появился второй интерессант, "Газпром". Любопытно, что изначально Комитет по инвестициям сам предложил отдать инвесторами эти объекты, и первым заинтересовался ресторанный холдинг: он уже представил концепцию развития оранжерей на Неделе городских изменений.

- Любой инвестор должен проходить строгий контроль. Пространства должны быть, в первую очередь, общественными, - подчеркнул врио губернатора Александр Беглов. - Любые изменениями городского пространства должны согласовываться с жителями.

Беглов предложил не торопиться и напомнил о судейском квартале, проект которого, по его предположению, с жителями вообще не согласовывали.

Оба инвестора представили эскизы. Если предложение передать объекты инвесторами одобрят жители, будет объявлен открытый конкурс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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