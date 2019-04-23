2019-04-23T14:32:45+03:00
Общество

Стартовали продажи квартир во второй очереди ЖК «Лондон Парк»

Компания Л1 вывела на рынок квартиры в корпусах 6 и 8 в рамках второй очереди ЖК «Лондон Парк»
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ЖК «Лондон Парк» расположен в обжитой части Выборгского района. Фото Компании Л1.ЖК «Лондон Парк» расположен в обжитой части Выборгского района. Фото Компании Л1.
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Шестой и восьмой корпуса расположены вдоль улицы Руднева. Это кирпично-монолитные дома переменной, от 19 до 25 этажей, высотности. Места общего пользования будут иметь улучшенную отделку. Рядом расположатся трехуровневые пристроенные паркинги в сумме на 500 машиномест. Первые этажи будут занимать помещения коммерческого назначения.

На выбор покупателей представлены студии и одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 22 до 131 квадратного метра. На старте продаж цены начинаются от 2,7 миллионов рублей. В стоимость включена предчистовая отделка помещений.

Реализация квартир ведется в соответствии с 214 ФЗ. Покупателям доступна ипотека, предоставляемая Транскапиталбанком, а также рассрочка от застройщика на срок до 2 лет.

Срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на 3 квартал 2020 года.

Справка

ЖК «Лондон Парк» расположен в обжитой части Выборгского района на проспекте Просвещения недалеко от одноименной станции метро. Это клубный жилой комплекс комфорт-класса с большой охраняемой внутридомовой территорией и собственной инфраструктурой: детским садом, школой, торгово-развлекательным центром, многоуровневым паркингом и физкультурно-оздоровительным комплексом общей площадью 12260 квадратных метров с двумя бассейнами.

Новостройка удачно располагается относительно основных транспортных магистралей и КАД, что делает удобным как въезд в центр, так и выезд за город.

Квартирография ЖК «Лондон Парк» представлена студиями-РИАЛ, одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами площадью от 25 до 200 квадратных метров. Первая очередь комплекса была полностью введена в эксплуатацию в конце прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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