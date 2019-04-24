В петербургском ЗакСе объяснили, почему в этом году почетных граждан не будет

СЕГОДНЯ 18:52 2019-04-24T18:52:53+03:00

Эдита Пьеха, которая номинировалась на звание несколько раз, опять осталась ни с чем. Фото: Александр ГЛУЗ

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В 2019 году, как и годом ранее, в Петербурге не будут выбирать почетных граждан. Звание, которое присуждается по итогам рассмотрения комиссии и голосования депутатов в городском парламенте, снова осталось безхозным. Почему так получилось, объяснил председатель Заксобрания.

- Депутаты не проголосовали, - заявил Вячеслав Макаров, чьи слова приводит «Мойка 78».

При этом спикер парламента оговорился, что все кандидаты - очень достойные люди, но и звание почетного гражданина - не пустячок, который дают просто так.

- Статус почетного гражданина - очень высокий. У нас в городе не просто десятки, а сотни людей, достойных этого звания, - заявил Макаров. - Но самое главное, чтобы депутаты соблюдали закон.

Напомним, что в 2019 году на «почетных» претендовали, в частности Эдита Пьеха и режиссер Александр Сокуров, но в документах на их выдвижение комиссия ЗакСа нашла нарушения, поэтому и было принято соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU