Малообеспеченные семьи в Петербурге будут определять по-новому

СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-01T11:38:12+03:00

В Петербурге станет больше семей, которые могут рассчитывать на социальную помощь от города. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Теперь за основу берется два прожиточных минимума, а не полтора

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Малообеспеченных семей в Петербурге станет больше. Но это, как ни странно, не плохо, а хорошо. Власти города намерены изменить критерий, по которому определяется семья, нуждающаяся в помощи.

- Теперь такими будут считаться семьи, имеющие среднедушевой доход ниже двукратного размера прожиточного минимума ребенка (22 111 рублей), ранее доход был ограничен полуторакратным размером (16 583 рублей), - говорится на сайте городской администрации.

Другими словами, к примеру, семья, в которой двое детей и двое родителей, получающие по 40 тысяч рублей, раньше не могла претендовать на социальную помощь, а теперь сможет.

Таким образом, число петербуржцев, которые могут рассчитывать на поддержку от города (выплаты, субсидии и прочее) существенно увеличится.

Напомним, что власти Петербурга также пообещали компенсировать затраты на нянь семьям, в которых родились двойняшки или тройняшки, а таких за прошлый год было 1226 и 33 случая соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU