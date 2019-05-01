Малообеспеченные семьи в Петербурге будут определять по-новому
Малообеспеченных семей в Петербурге станет больше. Но это, как ни странно, не плохо, а хорошо. Власти города намерены изменить критерий, по которому определяется семья, нуждающаяся в помощи.
- Теперь такими будут считаться семьи, имеющие среднедушевой доход ниже двукратного размера прожиточного минимума ребенка (22 111 рублей), ранее доход был ограничен полуторакратным размером (16 583 рублей), - говорится на сайте городской администрации.
Другими словами, к примеру, семья, в которой двое детей и двое родителей, получающие по 40 тысяч рублей, раньше не могла претендовать на социальную помощь, а теперь сможет.
Таким образом, число петербуржцев, которые могут рассчитывать на поддержку от города (выплаты, субсидии и прочее) существенно увеличится.
Напомним, что власти Петербурга также пообещали компенсировать затраты на нянь семьям, в которых родились двойняшки или тройняшки, а таких за прошлый год было 1226 и 33 случая соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU