В Петербурге выпустят самый масштабный сборник стихов Александра Володина
«Пять вечеров», «Осенний марафон», «А слезы капали», «Записки нетрезвого человека». Пьесы, сценарии, записки драматурга Александра Володина широко известны. По ним поставлены знаменитые спектакли в театрах и сняты фильмы. Но среди творческого наследия Володина есть и множество стихотворений. О них известно меньше. Петербургское издательство «Симпозиум» взялось собрать почти все стихи драматурга под одним переплетом. И выпустить самый полный на сегодня поэтический сборник Володина. Об этом издательство сообщило на своей странице в соцсети.
Уже известно, что сборник выйдет в середине мая. Книга будет действительно большая – в 576 страниц. В ней будет также предисловие и послесловие известных специалистов книгоиздания.
- Масштабная публикация стихов Александра Володина в таком объеме и за столько лет происходит впервые, - добавили в издательстве.
Кстати, свое название - «Простите, простите, простите меня…» - сборник получил по первой строчке одного из известных стихотворений Володина.
ИСТОЧНИК KP.RU