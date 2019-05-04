2019-05-04T18:52:49+03:00
Общество

В Петербурге выпустят самый масштабный сборник стихов Александра Володина

Книга увидит свет в середине мая
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге выпустят самое полное издание стихов Александра Володина.В Петербурге выпустят самое полное издание стихов Александра Володина.
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«Пять вечеров», «Осенний марафон», «А слезы капали», «Записки нетрезвого человека». Пьесы, сценарии, записки драматурга Александра Володина широко известны. По ним поставлены знаменитые спектакли в театрах и сняты фильмы. Но среди творческого наследия Володина есть и множество стихотворений. О них известно меньше. Петербургское издательство «Симпозиум» взялось собрать почти все стихи драматурга под одним переплетом. И выпустить самый полный на сегодня поэтический сборник Володина. Об этом издательство сообщило на своей странице в соцсети.

Уже известно, что сборник выйдет в середине мая. Книга будет действительно большая – в 576 страниц. В ней будет также предисловие и послесловие известных специалистов книгоиздания.

- Масштабная публикация стихов Александра Володина в таком объеме и за столько лет происходит впервые, - добавили в издательстве.

Кстати, свое название - «Простите, простите, простите меня…» - сборник получил по первой строчке одного из известных стихотворений Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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