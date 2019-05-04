В метро Петербурга рассказали, почему вагоны ночуют в тоннелях

СЕГОДНЯ 18:49 2019-05-04T18:49:27+03:00

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Некоторые вагоны петербургской подземки остаются на ночь прямо в тоннелях и на станциях. Многие горожане об этом знают. А вот почему не все составы перегоняют в специально отведенное место, рассказал ГУП «Петербургский метрополитен» на своей странице в Instagram.

Дело в том, что вагонов много, а электродепо на всех не хватает. Поэтому часть подвижного состава подземки остается «отдыхать» после работы, не уезжая из тоннелей. Вагонов становится все больше из-за расширения парка и открытия новых станций метро.

- На сегодняшний день у метрополитена всего шесть электродепо, но одно - исключительно ремонтное и не предназначено для ночлега вагонов, - отметили в Instagram петербургской подземки. - Именно потому, что в имеющихся электродепо невозможно распределить весь подвижной состав, некоторые поезда ночуют прямо на станциях.

ИСТОЧНИК KP.RU