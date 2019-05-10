Тест-драйв чуть не утопил BMW в Обводном канале
На набережной Обводного канала в Северной столице 10 мая произошла авария. Об этом рассказали очевидцы в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Во время тест-драйва автомобиля BMW в Петербурге человек за рулем не справился с управлением. И рядом с Обводным каналом врезался в стол, что спасло авто от падения в воду. По предварительной информации, вел машину менеджер. Произошло ДТП в промежутке набережной от Рыбинской улицы до Боровой.
- Менеджер за рулем тестдрайвовской BMW, катал девочку на заднем сидении и чуть не утопил ее в Обводном канале, но помешал столб, - рассказали очевидцы в соцсети.
Известно, что девушку госпитализировали, но серьезно она не пострадала. Информация о водителе уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU