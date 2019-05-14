Грифоны с Банковского моста вернутся на свои места до конца лета

СЕГОДНЯ 12:45 2019-05-14T12:45:28+03:00

Об этом заявили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга

Изменить размер текста: A A

Знаменитые скульптуры грифонов, украшавшие долгое время Банковский мост в центре Санкт-Петербурга, уже два с лишним года находятся в реставрационных мастерских. Вернуть их на место не могут из-за ремонта самого моста. Но уже скоро грифоны «прилетят» на свои места.

- Мы хотели открыть мост еще к чемпионату мира по футболу, но из-за реставрации самого пролета работы затянулись. Сейчас пролет установили, и мы готовимся вернуть скульптуры на место, - заявил журналистам глава КГИОП Сергей Макаров.

По оценкам специалистов, на установку четырех грифонов уйдет около 40 дней. Но все работы постараются выполнить максимально быстро, чтобы к середине лета Банковский мост открылся и радовал горожан и туристов.

Напомним, что переправа была закрыта на капитальный ремонт в 2017 году. Сроки работ, рассчитанные на семь месяцев пришлось продлить, чтобы привести в порядок основные конструкции. За 200 лет - мост построен в 1825-26 годах - это его первый капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU