ЖК «Маршал» аккредитован в «Газпромбанке»

СЕГОДНЯ 13:46 2019-05-14T13:46:13+03:00

Строительство комплекса завершено и в ближайшее время планируется заселение

Изменить размер текста: A A

Компания Л1 получила аккредитацию ЖК «Маршал» в «Газпромбанке». Получить ипотечный кредит по ставке от 9,7% годовых можно при условии внесения минимального взноса в размере не менее 10% от стоимости квартиры.

По условиям кредитования возраст заемщика должен составлять от 20 до 65 лет (на момент погашения). Возможно досрочное погашение без комиссии. В качестве подтверждения дохода принимаются справки по форме 2 НДФЛ (стаж по последнему месту работы должен быть не менее 6 месяцев), а также справки по форме банка.

Кроме того, для рассмотрения принимаются документы от индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность не менее трех лет, а также собственников бизнеса.

Отметим, жилой комплекс комфорт-класса «Маршал» находится на пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского, в тихом и зеленом уголке Калининского района. Рядом с новостройкой действуют все необходимые для жизни социальные объекты: школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины, кафе, спортивные комплексы.

Покупателям представлен широкий ассортимент квартир: от студий до трехкомнатных. В продаже есть и СуперРИАЛы: квартиры со свободной планировкой, среди которых 44-метровые студии с двумя окнами. Сейчас в ЖК «Маршал» также действует акция «Отделка в подарок», что делает покупку максимально выгодной.

Строительство комплекса завершено, в ближайшее время планируется заселение. Покупатели квартир уже могут приступить к оформлению собственности.

* Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU