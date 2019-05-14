2019-05-14T19:20:37+03:00
Происшествия

Подростка из банды АУЕ отправили на год в колонию в Петербурге

Парень избил человека в Таврическом саду и украл из магазина торт с малиной
Лилия КОЗЛОВА
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Последнего члена банды АУЕ, которые устроили беспредел в Таврическом саду Петербурга, отправили в исправительную колониюПоследнего члена банды АУЕ, которые устроили беспредел в Таврическом саду Петербурга, отправили в исправительную колониюФото: СОЦСЕТИ
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Несовершеннолетнего члена банды АУЕ (Арестантский уклад един) Смольнинский районный суд Петербурга во вторник, 14 мая, отправил в воспитательную колонию. Там подросток проведет один год и один месяц. Это последний из арестованных парней, которые устроили жесткий беспредел в августе 2018 года в Таврическом саду.

Тогда, вечером 24 августа, компания из 15 человек, среди которых были две девочки, а также подсудимый, избивали людей, громили урны, выхватывали сумки у прохожих, выбили зубы 24-летнему учителю математики и сломали нос 30-летнему предпринимателю.

- 24 августа 2018 года подросток намеренно избил петербуржца, сломав ему челюсть, - сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Двумя днями позже, ощущая свою безнаказанность, тот же молодой человек решил немного похулиганить в продуктовом магазине. Подростку захотелось сладкого, поэтому он зашел в супермаркет на проспекте Энгельса и украл с прилавка зефирный торт с малиной, стоимостью 210 рублей 12 копеек.

На суде юноша частично признал вину. Помимо лишения свободы, суд также взыскал в пользу избитого членом АУЕ мужчины 50 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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