2019-05-15T12:42:19+03:00
Экономика

Представители греческого бизнеса приедут на Петербургский международный экономический форум

Об этом заявил специальный советник премьер-министра Греции по связям с Россией и странами Восточной Европы Димитриос Веланис
Петр КИБЕР
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На петербургский форум приедут представители греческого бизнеса. Фото: Пресс-служба ПМЭФНа петербургский форум приедут представители греческого бизнеса. Фото: Пресс-служба ПМЭФ
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в Северной столице с 6 по 8 июня 2019 года, вновь соберет под крышей ЭкспоФорума тысячи делегатов со всего мира. Будут среди них и представители Греции - местный бизнес давно и успешно работает с Россией и хочет развивать это сотрудничество.

- Греческая организация по проведению выставок HELEXPO заключила контракт с Фондом Росконгресс, что говорит о «конкретном сотрудничестве и подготовке бизнеса» к ПМЭФ-2019, - заявил специальный советник премьер-министра Греции по связям с Россией и странами Восточной Европы Димитриос Веланис.

При этом, сотрудничество не закончится визитом греческих бизнесменов в Петербург. Уже в сентябре 2019 года российская делегация отправится на международную выставка, которая пройдет в Салониках.

Это еще больше укрепит деловые связи и договоренности, которые, как все надеются, будут достигнуты в июне на ПМЭФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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