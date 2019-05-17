2019-05-17T12:26:29+03:00
Общество

В Петербурге появилось первое согласованное властями граффити

Электрошкаф на Тульской улице украсили рисунком щита, меча и кольчуги
Петр КИБЕР
Поделиться:
Улицы Петербурга украсило первое легальное граффити. Фото: vk.com/mytndvorУлицы Петербурга украсило первое легальное граффити. Фото: vk.com/mytndvor
Изменить размер текста:

16 мая 2019 года войдет в историю Санкт-Петербурга. В этот день в городе появилось первое согласованное властями граффити. С разрешения чиновников художники раскрасили электрический шкаф, стоящий на Тульской улице.

- Кольчуга, щит, меч и антивандальный лак защитят его от нападений! - пишут активисты в группе «ВКонтакте» «Центральный район за комфортную среду обитания».

Это не первый электрощиток, который общественники украшают в Петербурге. До этого тематические рисунки появлялись в Кузнечном переулке (с кузнецом) и на Гончарной улице (кот-гончар). Таким образом горожане хотели избавить Северную столицу от назойливой бумажной рекламы, которой электрощиты заклеивают особенно сильно.

Чтобы согласовать свое творчество, активистам пришлось почти год добиваться согласований и показывать граффити первым лицам города. Но теперь разрешение есть и следующим город украсит электрический шкаф на Лиговском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ломоносовском районе Ленобласти создадут новый транспортно-логистический центр
На выходные из Москвы в Петербург и обратно пустят дополнительные «Ласточки»
Президент России примет участие в работе Петербургского международного экономического форума 6-8 июня 2019 года
На проспекте Металлистов избили 12-летнего школьника
Из-за потепления счета за коммунальные услуги в мае сократились на 10 процентов
Из-за дачного сезона переход на цифровое ТВ в Петербурге и Ленобласти отложили до осени
У «Мега-Дыбенко» в Кудрово образовался смерч
На Волковском проспекте в лобовую сошлись трамвай и трактор
Прогноз погоды на пятницу, 17 мая и выходные в Санкт-Петербурге: Почти лето
Извечное противостояние: В Петербурге появился памятник поребрику и бордюру
На территории «Сантех» в Петербурге сгорел ангар
Почетным гражданам выдали Единые карты петербуржца
Стало известно, сколько получает директор Эрмитажа
«Зенит» поздравил Кержакова с рождением сына
Компания Л1 подвела итоги конкурса «Послание потомкам»
«Зенит» попал в топ-50 самых дорогих футбольных клубов мира
Съезд с Пулковского шоссе на КАД полностью перекроют на две недели
Маршрутка полная пассажиров врезалась в дерево в Красносельском районе Петербурга
На подготовку к футбольному Евро-2020 Петербургу могут дать еще 285 миллионов рублей
На территории завода «Арсенал» появится театральное объединение «Открытая сцена»
На ПМЭФ-2019 объявят победителей XVI Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
Перекресток Ириновского и проспекта Наставников закроется на месяц
На участке КАД между Пулковским и Таллиннским шоссе на неделю перекроют две полосы движения