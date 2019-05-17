В Петербурге появилось первое согласованное властями граффити
16 мая 2019 года войдет в историю Санкт-Петербурга. В этот день в городе появилось первое согласованное властями граффити. С разрешения чиновников художники раскрасили электрический шкаф, стоящий на Тульской улице.
- Кольчуга, щит, меч и антивандальный лак защитят его от нападений! - пишут активисты в группе «ВКонтакте» «Центральный район за комфортную среду обитания».
Это не первый электрощиток, который общественники украшают в Петербурге. До этого тематические рисунки появлялись в Кузнечном переулке (с кузнецом) и на Гончарной улице (кот-гончар). Таким образом горожане хотели избавить Северную столицу от назойливой бумажной рекламы, которой электрощиты заклеивают особенно сильно.
Чтобы согласовать свое творчество, активистам пришлось почти год добиваться согласований и показывать граффити первым лицам города. Но теперь разрешение есть и следующим город украсит электрический шкаф на Лиговском проспекте.
ИСТОЧНИК KP.RU