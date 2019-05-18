В Петербурге за год на метро проехались 743 млн человек

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-18T13:01:14+03:00

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Петербургский метрополитен подвел итоги финансово-хозяйственной деятельности за прошлый год. Оказалось, что в 2018-м подземка Северной столицы перевезла 743 миллиона человек. И по сравнению с 2017-м это число значительно увеличилось.

Кроме того, в прошлом году метро Петербурге обзавелся новенькими составами. Поэтому сейчас парк подвижного состава внушителен – всего 1900 вагонов.

- В прошлом году в эксплуатацию введены 13 шестивагонных составов в зеленом исполнении для работы на Линии 3 и 8 восьмивагонных составов в красном исполнении для Линии 1, - рассказали в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Еще одно достижение 2018-ого – 4 станции метро полностью оснастили камерами системы интеллектуального видеонаблюдения. Еще на семи станциях заменили линейки турникетов, а на трех – улучшили системы управления эскалаторами.

ИСТОЧНИК KP.RU