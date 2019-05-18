Кронштадт отмечает 315-летний юбилей

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-18T14:27:21+03:00

Изменить размер текста: A A

18 мая на острове Котлин отмечают День города. В этом году у Кронштадта юбилей - ему исполнилось 315 лет. Праздник собрал жителей в самом сердце города, на Якорной площади. В торжественный день к кронштадтцам приехал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он поздравил их со значимой датой в истории города.

- Кронштадт невозможно отделить от флота, а флот – от Кронштадта. Отсюда уходили в плавание корабли, которые защищали нашу страну, открывали новые земли. Жители города всегда отличались мужеством и силой духа, - сказал Александр Беглов.

А затем в Петровском парке в Кронштадте прошло возложение цветов к памятнику основателя города Петру Первому. Кстати, в этот же день на острове Котлин отмечают День Балтийского флота.

- В честь этого праздника Александр Беглов вместе с командующим войсками Западного военного округа Александром Журавлевым, командиром Ленинградской военно-морской базы Вячеславом Родионовым и юнармейцами посадил яблони в парке «Патриот» на территории Кронштадтского адмиралтейства, - рассказали в пресс-службе Смольного.

В День города Александр Беглов также лично встретился в жителями Кронштадта и ответил на важные для них вопросы - о развитии транспортной инфраструктуры, ремонте исторических объектов, связанных с историей военно-морского флота, коммунальных тарифах.

ИСТОЧНИК KP.RU