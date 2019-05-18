2019-05-18T16:26:31+03:00
Общество

British Airways прекращает полеты из Лондона в Петербург

Этот маршрут перестал быть для авиакомпании прибыльным
Евгения МОСКВИНА
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British Airways с октября не будет летать в Петербург.British Airways с октября не будет летать в Петербург.Фото: Александр ГЛУЗ
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Авиакомпания British Airways больше не будет летать в Северную столицу. Авиаперевозчик объявил, что собирается прекратить рейсы ЛондонПетербург с 3 октября, сообщает ТАСС. Дело в том, что этот маршрут не приносит компании прибыли и является невыгодным.

- К сожалению, мы приостанавливаем выполнение рейсов в Санкт-Петербург. У нас долгая и славная история полетов в город, но, несмотря на выполнение этого маршрута с 1971 года, он больше не является коммерчески целесообразным, - сообщает авиакомпания.

Помимо рейсов в Петербург, British Airways по той же причине отказалась и от полетов в Киев из Лондона. До назначенной даты прямые рейсы до этих двух городов будут осуществляться в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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