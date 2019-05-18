Рейс Петербург – Анталья задержали из-за анонимного сообщения

СЕГОДНЯ 17:16 2019-05-18T17:21:38+03:00

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Рейс из Петербурга в турецкую Анталью 18 мая задержало анонимное сообщение. Пассажиры, которые прошли регистрацию на рейс FV5863 авиакомпании «Россия» и уже расселись в самолете по своим местам, вынуждены были покинуть борт. И отправиться обратно в аэропорт. Об этом рассказал один из пассажиров рейса в соцсети.

- Как только Боинг-747 заполнили около 500 пассажиров, командир самолета объявил, что поступило анонимное сообщение и в целях безопасности попросили всех с вещами на выход, - рассказал пассажир.

После того, как все вылетающие в Турцию этим рейсом снова оказались в аэропорту, самолет начали проверять сотрудники спецслужб. Содержание подозрительного сообщения неизвестно.

Уже понятно, что отдых в Турции у пассажиров откладывается как минимум на 3 часа. Улететь туристы должны были в 15:05. После эвакуации новое время отправления назначили на 17:05. Однако затем задержку продлили. Сейчас на онлайн-табло аэропорта время вылета указано как 18:05.

Кроме того, судя по данным табло Пулково, отменен еще один сегодняшний рейс авиакомпании «Россия» в Анталью, который должен был лететь в 16:45. А также задержан самолет Петербург - Анталья авиакомпании «Ай-Флай». Отправиться в Турцию он должен был в 16:40, новое время - 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU