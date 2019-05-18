В Петербурге полиция провела профилактический рейд по Думской

СЕГОДНЯ 18:19 2019-05-18T18:25:25+03:00

Во время проверки там нашли 14 наркоманов

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В ночь с 17 на 18 мая петербургские полицейские провели рейд по самым «веселым» местам города – улицам Думской и Ломоносова. На них располагается множество баров. Туда-то и направились с проверкой правоохранители.

- В ходе проверки сотрудники полиции выявили 14 граждан, находящихся в состоянии наркотического опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Кроме того, нашли нарушения со стороны автомобилистов. Так, у 18 владельцев заметили неправильную тонировку на машинах. Нашлись и те, кто был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

- Еще один водитель управлял автомобилем, будучи лишенным прав управления транспортным средством. В отношении всех правонарушителей составлены административные протоколы, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU