Как мальчишки становятся казаками: Юные петербуржцы превратились в настоящих мужчин

СЕГОДНЯ 15:34 2019-05-21T16:02:32+03:00

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В Приморском районе Петербурга состоялся значимый для многих мальчишек семейный праздник. В этот день они из детей превратились в настоящих мужчин. В казачьем стане «Приморский хутор» на берегу Орловского карьера были мальчишки от трех лет и старше. Им предстояло проехать три круга верхом, доказав таким образом, что они умеют держаться в седле, а значит, готовы оторваться от мамкиной юбки и начать учиться военному делу.

Во время обряда мальчикам надели шапку-кубанку, в руки вложили шашку и посадили на коней. Конь идет неспешным шагом – из седла, покрытого материнским платком, не выпадешь, и даже спуститься на землю помогут.

Во время обряда мальчикам надели шапку-кубанку, в руки вложили шашку и посадили на конейФото: Дарья СВЕТЛОВА

Фото: Дарья СВЕТЛОВА

Каждому новоиспеченному казаку полагается шашка, но по традиции ее пока передают крестному отцу, который и должен учить подопечного владению холодным оружием. Некоторые мальчишки в семь лет уже умеют крутить клинком.

В Казачьем округе Санкт-Петербурга больше тысячи человек, и по их историям можно изучать географию и этнографию нашей страны. Среди них есть донские, терские, гребенские, яицкие, кубанские, забайкальские казаки, по разным причинам оказавшиеся в Северной столице, которая стала их второй родиной.

Также на праздники выступили традиционные казачьи ансамблиФото: Дарья СВЕТЛОВА

Фото: Дарья СВЕТЛОВА

Так, в обряде приняли участие девять казачат с хутора Веремеевского, что в Выборге. В концерте также приняли участие ансамбли «Казачья доля» под управлением Артема Пилипенко, «Задорушка» в составе трех матерей-героинь под руководством Юлии Курдяпиной и первая казачья рок-группа «Ас Вентура» по главе с Иваном Андриановым.

ИСТОЧНИК KP.RU