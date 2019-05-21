За 2019 год петербуржцы задолжали по счетам за воду 932 млн. рублей

21 Май 21:58 2019-05-21T22:01:31+03:00

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Проблемы с оплатой услуг ЖКХ в нашей стране были всегда. Представители жилищно-коммунальных служб стараются решить вопрос с должниками мирным путем, но не всегда это бывает эффективным. Тогда не остается ничего другого, как обращаться в суд. Так, с начала 2019 года ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подал иски на общую сумму 932 млн. рублей. А всего на рассмотрении судов находятся 3217 иска на общую сумму более миллиарда рублей, включая иски, заявлены ранее этого года. И это не считая досудебного урегулирования.

- По состоянию на 1 мая в рамках досудебного урегулирования задолженности предприятие направило 9 217 претензий на сумму более 2,6 миллиарда рублей, - сообщается в пресс-службе «Водоканала». - Пользователи, которым направлены претензии, допустили просрочку оплаты услуг.

Если в ближайшее время и с этими должниками не удастся решить вопрос мирно, в суд будут направлены новые иски. По состоянию на 1 мая 2019 года «Водоканал» получил 4 221 исполнительных листов на сумму более 2 млн. рублей, остаток задолженности по ним составляет почти 1,5 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU