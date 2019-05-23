2019-05-23T21:31:01+03:00
Общество

Автобусов из Петербурга до Хельсинки станет больше

Дополнительный рейс начнет ходить с 15 июня
Евгения МОСКВИНА
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Автобусов до Хельсинки из Северной столицы будет больше.Автобусов до Хельсинки из Северной столицы будет больше.Фото: Александр ГЛУЗ
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Впереди лето и отпуска. А значит, многие петербуржцы уже строят планы о поездке к соседям-финнам. Теперь из Северной столицы будет ходить больше автобусов до Хельсинки. Автобусный перевозчик Lux Express рассказал об открытии нового рейса на этом маршруте - уже пятого. Появится в расписании он с 15 июня.

Еще один автобус будет отправляться в столицу Финляндии в 7:45 с автовокзала на набережной Обводного канала. А следовать обратно из Хельсинки в Петербург в 16:15. Для нового рейса компания закупила три новых автобуса общей стоимостью 100 миллионов рублей.

Кстати, в 2019-м году рейсам компании между Северной столицей и Хельсинки исполнилось пять лет. За эти годы туда-обратно автобусы совершили больше 10,3 тысяч отправлений, проехали 4,5 миллиона километров. И перевезли более 370 тысяч человек. В прошлом году компания стала возить пассажиров не только до автовокзала столицы Финляндии, но и сделала остановкой аэропорт Хельсинки, что не могло не порадовать путешествующих петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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