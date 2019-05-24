На Дворцовой площади повесили 400 килограммовую хрустальную люстру

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-24T14:41:59+03:00

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Город вовсю готовится отметить 316-й год со дня основания Петербурга. Торжественные мероприятия в 2019 году пройдут в воскресение, 26 мая. Одним из самых ярких и запоминающихся событий для горожан и туристов станет грандиозный гала-концерт Классика на Дворцовой. Специально для этого организаторы установили на главной площади Северной столицы огромную хрустальную люстру, которая создаст дополнительный антураж.

Сегодня на Дворцовой под крышу сцены мы поднимали роскошную люстру, которая весит, ни много ни мало, 400 килограмм, - рассказали организаторы концерта.

classicgalaspb На Дворцовой площади в Петербурге установили 400 килограммовую хрустальную люстру

Сама по себе люстра и так великолепно, но вся красота ее раскроется 26 мая вечером, когда все 2,5 тысячи хрусталиков на ней заиграют в свете софитов и создадут антураж настоящего дворцового зала.

Крупнейший open-air классической музыки начнется в 21:00 в это воскресение. Зрителей ждет невероятный по силе, диапазону и красоте состав исполнителей – высшая вокальная лига, в которую вошли как абсолютные чемпионы, так и самые перспективные игроки будущего.

ИСТОЧНИК KP.RU