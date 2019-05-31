Вестибюль станции метро «Пионерская» отремонтируют

СЕГОДНЯ 20:29 2019-05-31T20:31:28+03:00

Вход для пассажиров закрывать не будут

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«Пионерскую» ждет капитальный ремонт: петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение определения сметной стоимости капитального ремонта вестибюля станции метро. Правда, сроки его проведения еще не определены.

По проекту на станции будут отремонтированы стены, перекрытия, полы в кассовом зале, планируется также заменить облицовку внутренних стен и сделать антикоррозийную и огнезащитную обработку опорных креплений нижнего марша лестницы. Работы будут проводиться в два этапа.

- Кроме этого запланированы работы по устройству гидроизоляции по периметру технических помещений подвала, проведен капитальный ремонт входных групп вестибюля станции: станцию оснастят автоматическими дверями для маломобильных пассажиров, - рассказывает «Петербургский дневник».

Сообщается, что строительно-монтажные работы будут проводиться в условиях действующего метрополитена в дневное и ночное время. При этом вход для пассажиров закрывать не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU