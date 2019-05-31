2019-05-31T20:31:28+03:00
Общество

Вестибюль станции метро «Пионерская» отремонтируют

Вход для пассажиров закрывать не будут
Степан СТЕПАНОВ
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Вестибюль «Пионерской» отремонтируют.Вестибюль «Пионерской» отремонтируют.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Пионерскую» ждет капитальный ремонт: петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение определения сметной стоимости капитального ремонта вестибюля станции метро. Правда, сроки его проведения еще не определены.

По проекту на станции будут отремонтированы стены, перекрытия, полы в кассовом зале, планируется также заменить облицовку внутренних стен и сделать антикоррозийную и огнезащитную обработку опорных креплений нижнего марша лестницы. Работы будут проводиться в два этапа.

- Кроме этого запланированы работы по устройству гидроизоляции по периметру технических помещений подвала, проведен капитальный ремонт входных групп вестибюля станции: станцию оснастят автоматическими дверями для маломобильных пассажиров, - рассказывает «Петербургский дневник».

Сообщается, что строительно-монтажные работы будут проводиться в условиях действующего метрополитена в дневное и ночное время. При этом вход для пассажиров закрывать не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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