Рейс из Лондона в Петербург задерживается почти на сутки

СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-01T11:27:45+03:00

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Самолет, который должен был прилететь в Петербург из Лондона еще вчера – в 22:25, опаздывает в Пулково почти на сутки. Задержка прибытия рейса на данный момент составляет около 18 часов. Судя по данным онлайн табло Пулково, самолет ожидают в Северной столице 1 июня в 16:10. Вылететь из Лондона борт должен был накануне в 19:28.

По предварительным данным, рейс FV 6620 авиакомпании «Россия» из аэропорта Гатвик не начали выполнять из-за технической неисправности. Пассажиры уже прошли регистрацию и сели в самолет, однако в воздух судно 31 мая так и не поднялось. Тех, кто должен был лететь в Северную столицу, попросили вернуться в лондонский аэропорт для ожидания. И оно затянулось дольше, чем предполагалось. Время вылета переносили несколько раз. Информация о том, находятся ли пассажиры в ожидании до сих пор или их отправили в Петербург другим самолетом, уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU