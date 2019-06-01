Вертолетом санавиации тяжелобольного из Ленобласти доставили в Петербург

СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-01T13:28:25+03:00

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Служба санитарной авиации по всей стране ежедневно перевозит срочными рейсами тяжелобольных людей. И доставляют их в медучреждения, где нужный специалист окажет незамедлительную помощь. Речь здесь, конечно, идет о ситуациях, когда ждать нельзя ни минуты. А, например, в областных больницах помочь не могут. Так, в Центр имени Алмазова в Петербург накануне, 31 мая, санавиацией доставили больного из города Гатчина Ленинградской области. Об этом сообщили на официальной странице Национальной службы санитарной авиации во «ВКонтакте».

- Выполнен один санитарный вылет, перевезен мужчина с острым аортальным синдромом, - написали на странице службы санавиации в соцсети.

Напомним, ранее стало известно, что Правительство Ленобласти планирует обновить парк санавиации региона. На это из бюджета решено выделить около 150 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU