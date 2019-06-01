Продавец постельного белья украл 500 тысяч рублей у пенсионера в Петербурге

СЕГОДНЯ 18:59 2019-06-01T19:07:11+03:00

В Петербурге разыскивают мужчину, который украл у пенсионера 500 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Северной столице ищут вора, который украл у пенсионера 500 тысяч рублей. Произошло это прямо в квартире у пожилого человека, в одном из домов на улице Маршала Тухаческого. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Неизвестный злоумышленник предложил пожилому мужчине купить постельное белье, и тот согласился. Судя по всему, пенсионер 1930 года рождения впустил неизвестного на порог. Однако после ухода «продавца» обнаружил отсутствие большой суммы денег. До прихода неизвестного 500 тысяч рублей лежали в черной сумке, а после - наличности там уже не оказалось. Когда пенсионер обнаружил пропажу, обратился в полицию.

- Проводится проверка. Приняты меры к установлению личности, розыску и задержанию злоумышленника, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU