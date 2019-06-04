2019-06-04T17:35:21+03:00
Общество

В Новой Голландии открыли пляж с настоящим песком и шезлонгами

Позагорать у воды можно с 9:00 до 21:00
Полина ЖУКОВА
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В Петербурге на острове Новая Голландия открылся пляж.В Петербурге на острове Новая Голландия открылся пляж.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге лето сошлось с календарем: начало июня обещает быть действительно жарким. И вся ближайшая неделя порадует отметками выше +25 на термометре. Тем временем к сезону уже успели подготовить двадцать пляжей у воды – подсыпали нового песочка, установили кабинки для переодевания, поставили скамейки и зонтики. На очереди еще несколько песчаных зон отдыха. Но если нет времени уезжать к Финскому заливу, есть вариант прямо в историческом центре города.

Как и в прошлом году, на острове Новая Голландия открыли пляж. Зона с настоящим песочком и лежаками разместилась на понтоне посреди воды. Купаться там, конечно, запрещено. Но атмосфера курорта гарантирована. Шезлонги уже пользуются огромной популярностью у горожан, и даже в рабочий вторник там было многолюдно. Есть на пляже даже кабинки для переодевания – легко можно облачиться в купальный костюм. И даже работают душевые.

Прошлым летом пляж Новой Голландии пестрил надувными розовыми фламинго. В этом году водичку украсили огромными «лепестками» кувшинок.

– На пляже действуют несколько важных правил: здесь нельзя курить, устраивать пикники, купаться, а также находиться детям до 14 лет без сопровождения взрослых, – отметили в официальной группе Новой Голландии в соцсети.

Кстати, одновременно в этой зоне отдыха смогут расположиться около 40 человек. Открыт он для петербуржцев и гостей города ежедневно с 9:00 утра до 21:00 вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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