Петербург и Калининградская область будут сотрудничать в сфере морских круизов

СЕГОДНЯ 18:35 2019-06-06T19:29:00+03:00

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На Петербургском международном экономическом форуме состоялась встреча временно исполняющего обязанности губернатора Северной столицы Александра Беглова и губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Они обсудили возможности сотрудничества. А по завершении переговоров главы субъектов подписали соглашение о развитии морских круизных перевозок.

Сотрудничество Петербурга и Калининградской области продолжается с 2008 года. Наиболее активно развивается взаимодействие в сферах образования и науки, культуры и спорта. А также сотрудничество молодежных общественных и волонтерских организаций Северной столицы и Калининградской области, проводятся встречи и семинары. В прошлом году в рамках ПМЭФ между субъектами был подписан план мероприятий «Дорожная карта» на 2018-2022 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU