Министр науки: Пулковскую обсерваторию нужно встроить в общемировую исследовательскую повестку

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-07T14:55:26+03:00

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Вновь подняли вопрос о дальнейшей судьбе Пулковской обсерватории. В пятницу, 7 июня на Петербургском экономическом форуме прошла встреча врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова.

Напомним, по задумке, Пулково станет мозговым центром всех отечественных астрономических наблюдений. Там будут аккумулировать и обрабатывать данные, при этом наблюдения, которые еще возможно проводить на этой площадке, прекращать не станут.

Глава города сообщил, что обсерватория продолжит работу в качестве научного центра, но ее ждет модернизация, которая может обойтись в 700-800 млн рублей. Данным вопросом занимается специальная рабочая группа. Он уже обсуждался с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

В свою очередь Котюков подчеркнул, что Пулковскую обсерваторию нужно встроить в общемировую исследовательскую повестку.

На встрече также обсудили различные петербургские образовательные и научные проекты. В том числе перспективы создания в Северной столице международного математического центра на базе Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В.А.Стеклова РАН, а также двух центров геномных исследований на базе Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова и Санкт-Петербургского государственного университета.

Врио губернатора также сообщил, что город готовится принять несколько крупных научных форумов. В сентябре пройдет Менделеевский съезд, а в 2022 году – Международный математический конгресс.

На ПМЭФ-2019 Беглов обсудил с Котюковым будущий научный центрФото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU