2019-06-07T16:05:22+03:00
Общество

Дирижер Валерий Гергиев стал послом Евро-2020 от Санкт-Петербурга

Маэстро составит компанию экс-футболистам «Зенита» Андрею Аршавину и Александру Кержакову
Петр КИБЕР
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Валерий Гергиев стал послом ЕВРО-2020 от Петербурга.Валерий Гергиев стал послом ЕВРО-2020 от Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Всего год остался до ЕВРО-2020, который пройдет в 12 городах Европы, одним из которых станет Санкт-Петербург. А пока подготовка к футбольному первенству континента только идет, в Северной столице выбирают послов города, которые представят Северную столицу на Чемпионате Европы. И одним из таких стал знаменитый дирижер Валерий Гергиев.

- В необычном амплуа маэстро представили на втором рабочем дне Петербургского международного экономического форума, - пишет газета «Петербургский дневник».

Грамоту, подтверждающую новый статус Гергиева, дирижеру вручила вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

- Я обещаю, что поспособствую проведению еще и культурной программы на чемпионате Европы, - заявил сам артист.

Напомним, что послами ЕВРО-2020 от Петербурга также стали экс-футболисты «Зенита» Андрей Аршавин и Александр Кержаков, а 6 июня на Заячьем острове открылся тематический футбольный парк, посвященный Чемпионату Европы по футболу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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