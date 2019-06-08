В Петербурге школьник попал в больницу после прыжка с Яхтенного моста
В Петербурге школьник чуть не погиб после того, как спрыгнул с Яхтенного моста. Инцидент произошел вечером 7 июня в Приморском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Ночью в отделение полиции поступила телефонограмма из Детской больницы №2. Врачи сообщили, что они госпитализировали 15-летнего парня с серьезными травмами.
Медики диагностировали у подростка ушибы внутренних органов: легких, живота, печени. Его состояние оценивается как тяжелое.
В причинах необдуманного поступка предстоит разораться правоохранителям. Они сообщили, что проводится проверка.
Ранее "Комсомольская правда" писала, что пожарные спасли пятилетнего мальчика из квартиры на Ленинской улице. Ребенок оказался заперт с погибшим отцом.
ИСТОЧНИК KP.RU