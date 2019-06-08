2019-06-08T17:20:39+03:00
Общество

Петербуржцы купаются на пляже «Ласковый» рядом с мертвой рыбой

Сотни тушек выбросило на берег Финского залива
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Дохлая рыба валяется вдоль берега. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте"/Дмитрий Ткачев.Дохлая рыба валяется вдоль берега. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте"/Дмитрий Ткачев.
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Массовый мор рыб продолжает пугать петербуржцев. Несколько дней назад горожане заметили дохлые тушки на пляже в Сестрорецке. Теперь беда коснулась пляжа «Ласковый» около поселка Солнечный в Курортном районе. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

Дмитрий Ткачев приехал на пляж, чтобы отдохнуть и позагорать. Однако там мужчину ждал неприятный сюрприз. Берег оказался усыпан мертвой рыбой.

Очевидцы делятся фотографиями с пляжа. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте"/Женек Степанов.

Очевидцы делятся фотографиями с пляжа. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте"/Женек Степанов.

Пользователи сразу начали строить версии, из-за чего рыба могла погибнуть. Одни предположили, что причиной стала жара. Другие стали переживать из-за состояния воды в Финском заливе.

Впрочем, «кладбище» на берегу некоторых отдыхающих не смутило. Они плескались в воде и отдыхали на берегу, несмотря на мертвую рыбу и запрет Роспотребнадзора. Ранее ведомство сообщило, что все пляжи Петербурга непригодны для купания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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