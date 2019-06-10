В садоводствах Петербурга и Ленобласти появятся «школы здоровья»

СЕГОДНЯ 16:42 2019-06-10T16:42:55+03:00

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В трех садоводствах под Петербургом до конца лета откроются медицинские пункты. Об этом на заседании малого Правительства в понедельник, 10 июня, рассказала вице-губернатор города Анна Митянина. В Смольном обсудили организацию медицинского облуживания для дачников. Всего таких пунктов помощи на сегодня 34. В прошлом году были построены три новых. Еще три введут в эксплуатацию в этом году. Речь идет о садоводствах «Малахит», «Сокол» и «Локомотивное депо».

Кроме того, в 20 садоводствах Северной столицы и Ленинградской области планируют открыть «школы здоровья». Это будут мероприятия, направленные на консультации для пациентов с различными хроническими заболеваниями. Работать в таких «школах здоровья» будут выездные бригады врачей.

Отметим, что на территории Петербурга и Ленобласти расположены около 700 тысяч дачных участков. Летом туда отправляются отдыхать порядка 2,5 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU