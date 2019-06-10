2019-06-10T18:15:59+03:00
Общество

Почти 700 млн рублей потратят на проект нового участка ВСД в Петербурге

Соглашение о начале работ над развязкой подписали на ПМЭФ
Евгения МОСКВИНА
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а ПМЭФ подписали соглашение работах по подключению Витебского проспекта к ЗСД.а ПМЭФ подписали соглашение работах по подключению Витебского проспекта к ЗСД.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге открыли конкурс на поиск проектировщика Широтной магистрали скоростного движения. Ее протяженность составит 27,4 километра. Новая развязка должна будет стать частью Восточного скоростного диаметра, который пройдет от Западного скоростного диаметра и соединится с Витебским проспектом. Это обеспечит связь скоростной трассы с Московским и Фрунзенским районами. Судя по данным сайта госзакупок, АО «Западный скоростной диаметр» уже объявил конкурс на разработку проектно-сметной документации для строительства нового объекта.

Подача заявок на участие в конкурсе началась 8 июня, а завершится она 24 июня. Начальная стоимость работ заявлена в 690,3 миллиона рублей. Напомним, что соглашение о строительстве этой трассы было заключено во время Петербургского международного экономического форума, который прошел в Северной столице с 6 по 8 июня. Построить новый участок планируют к 2042 году, а завершить проектную документацию к апреле следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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