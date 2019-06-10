Смольный выделил землю под строительство парка сказок «Лукоморье»

СЕГОДНЯ 19:55 2019-06-10T19:55:03+03:00

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Масштабный парк для детей и взрослых появится в Пушкине. В Смольном выделили землю под строительство интерактивного комплекса на территории Буферного парка. Об этом стало известно в понедельник, 10 июня, на заседании городского Правительства. Концепцию парка еще в 2017 году представила компания «Светоч».

Вся территория для отдыха и развлечений будет напоминать о сказках Пушкина. А сам парк назовут «Лукоморье» - он будет стилизован под старинный русский город. Займет весь комплекс около семи тысяч квадратных метров. На них разместятся не только аттракционы, но и фонтанный зал, игротеки, место под театральные постановки, кафе и зоны отдыха.

На строительство парка предполагают потратить шесть лет. А объем инвестиций в интерактивную зону отдыха составит больше миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU