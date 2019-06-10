2019-06-10T19:55:03+03:00
Общество

Смольный выделил землю под строительство парка сказок «Лукоморье»

Комплекс развлечений появится в Пушкине
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
В Пушкине построят парк сказок "Лукоморье".В Пушкине построят парк сказок "Лукоморье".Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Масштабный парк для детей и взрослых появится в Пушкине. В Смольном выделили землю под строительство интерактивного комплекса на территории Буферного парка. Об этом стало известно в понедельник, 10 июня, на заседании городского Правительства. Концепцию парка еще в 2017 году представила компания «Светоч».

Вся территория для отдыха и развлечений будет напоминать о сказках Пушкина. А сам парк назовут «Лукоморье» - он будет стилизован под старинный русский город. Займет весь комплекс около семи тысяч квадратных метров. На них разместятся не только аттракционы, но и фонтанный зал, игротеки, место под театральные постановки, кафе и зоны отдыха.

На строительство парка предполагают потратить шесть лет. А объем инвестиций в интерактивную зону отдыха составит больше миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С начала купального сезона в Петербурге утонули шесть человек
Петербуржцы помогли очистить от цемента уличное пианино на Петроградке
Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Днем России
Почти 700 млн рублей потратят на проект нового участка ВСД в Петербурге
90 коров задержали на границе сотрудники Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти
Из-за ДТП на Невском в центре Петербурга образовалась пробка
Петербуржец заплатил 1,7 миллиона рублей алиментов, испугавшись штрафа в 120 тысяч
В садоводствах Петербурга и Ленобласти появятся «школы здоровья»
Из-за двух фестивалей в День России изменится движение транспорта в центре Петербурга
На участке КАД между Таллиннским и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
КГИОП изымет разрушающуюся усадьбу Орловых-Денисовых у собственника
Парусник «Полтава» возглавит военно-морской парад в Петербурге
В Петербурге пассажиров автобуса окатило кипятком
Два генерала из руководства петербургского главка покидают свои посты
Женщина-водитель трамвая разрулила грандиозную пробку на проспекте Славы и стала звездой соцсетей
В Шушарах нашли расчлененное тело пропавшего ранее петербуржца
В Ленобласти такси сбило лося: водитель и пассажиры чудом остались живы, а сохатый погиб
Российская Премьер-Лига не стала переносить матч «Зенита» из-за концерта Rammstein на «Газпром Арене»
Ночью на проспекте Стачек насмерть сбили пассажира такси, вышедшего из машины
Прогноз погоды на 10 июня в Санкт-Петербурге: без грозы и до 23 тепла
С понедельника в Петербурге начнется обычное лето
Самолет из Петербурга в Казахстан срочно сел в Москве
Самолет из Москвы полчаса кружил над Пулково, дожидаясь окончания грозы
Молния убила строителя в Новогорелово и чуть не попала в грузовик под Павловском
Под Приозерском иномарка улетела в кювет. Три пассажира в больнице, водитель погиб
Петербуржцы радуются первой летней грозе
В Михалеве двое выбили дверь квартиры, избили хозяев и ушли с ценными вещами