2019-06-10T21:15:50+03:00
Общество

В Петербурге изменился порядок формирования бюджета

Это поможет избавиться от недостроев и брошенных объектов
Евгения МОСКВИНА
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Бюджет Северной столицы теперь будут формировать по-новому.Бюджет Северной столицы теперь будут формировать по-новому.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В порядок формирования бюджета Северной столицы внесли изменения. С членами правительства его обсудил на рабочем совещании 10 июня врио губернатора города Александр Беглов.

Главное новшество - теперь срок формирования предельных объемов средств на реализацию госпрограмм сместился с 1 марта на 1 мая. Их утверждает глава города. Бюджет будут планировать более последовательно. Так, будет учтена стратегия развития города на последующий год. А также приоритеты, которые ежегодно озвучивают в отчете о результатах деятельности Смольного перед ЗакСобранием.

- Также важным нововведением стало возрастание роли ответственных исполнителей государственных программ при формировании бюджета - теперь у них есть право на внесение изменений, - отметили в пресс-службе Смольного.

Такое формирование бюджета поможет избежать недостроев и брошенных объектов. Кроме того, уже с 2020 года на развитие города смогут направлять не менее 15 процентов расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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