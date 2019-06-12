Дачу Ахматовой в Комарове не будут продавать с торгов

СЕГОДНЯ 17:14 2019-06-12T17:14:28+03:00

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Домик Анны Ахматовой на берегу Финского залива в Комарове, который она сама называла «будкой», продавать на аукционе не станут. Об этом сообщила глава пресс-службы администрации губернатора Петербурга Инна Карпушина.

– Это чисто бюрократическая история, – пояснил вице-губернатор Евгений Елин. – Кто-то прочел первую часть закона и не дочитал вторую, где сказано, что общественным организациям передавать такие объекты можно без торгов.

Вопрос о передаче Союзу писателей Петербурга писательских дач в Комарове – домиков Ахматовой, братьев Стругацких, Бианки, Рытхэу – подняли еще прошлым летом. В местном управлении Росимущества предложение литераторов поддержали. Но на федеральном уровне внезапно ответили отказом.

– Заключение договоров аренды может быть произведено только по результатам проведения конкурсов или аукционов, – ответило Росимущество Союзу писателей Петербурга.

– Знаменитая будка Ахматовой уплывает на аукцион, – написал в сети председатель союза Валерий Попов. – Не угадала, значит, Ахматова, сказав: «Здесь все меня переживет»… Ан нет! Государству – виднее, что здесь должно быть. Вернее – тем, кто здесь наживется. Такой вот подарок к 130-летнему юбилею Ахматовой, который писатели затевают провести в этом месте 23 июня.

Смольный уже направил обращение в Росимущество. Чиновники просят передать дачу либо Союзу писателей без торгов, либо в собственность Петербурга, чтобы местные власти «разобрались справедливо».

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ИСТОЧНИК KP.RU