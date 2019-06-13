Петербуржцы массово отправились в Финляндию и провели День России в пробках на границе

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-13T12:26:41+03:00

Решившие съездить в Финляндию петербуржцы, провели День России в пробках на границе. Фото: e-finland.ru/webcamera/"Аварийный Петербург"

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День России, которая вся страна отмечала 12 июня, стал поводом для петербуржцев, решивших съездить в соседнюю Финляндию. Но отправившихся на закупки за санкционным сыром оказалось столько, что подъезды к границе встали намертво.

- С раннего утра стоим на Торфяновке. В очереди больше 200 машин, - сообщали водители в соцсетях.

Более-менее ситуация нормализовалась только к часу дня, когда на въезд в Суоми оставалась лишь пара десятков автомобилей и автобусов. Но естественно, что никуда все въехавшие в Финляндию не делись. Ближе к вечеру 12 июня машины с российскими номерами потянулись к дому. И тут многокилометровые очереди собрались на финской стороне границы.

В итоге десятки петербуржцев смогли добраться до дома лишь за полночь. Стоили всех нервов и потраченного времени финские сыр и колбаса - вопрос открытый.

Напомним, что вскоре на российско-финской границе может появиться еще один автомобильный пункт пропуска. Он будет расположен в Карелии.

ИСТОЧНИК KP.RU