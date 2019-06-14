2019-06-14T18:52:42+03:00
Общество

7-тонное панно «Афганистан» готовят к установке на станции метро «Проспект Славы» в Санкт-Петербурге

Ранее из-за проблем с оплатой работы художников его хотели продать на Avito
Сергей ВОЛЧКОВ
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Сейчас на станции монтируют мозаичные панно, стилизованные под ордена Отечественной войны и Красной звезды. Фото: пресс-служба компании "Метрострой"Сейчас на станции монтируют мозаичные панно, стилизованные под ордена Отечественной войны и Красной звезды. Фото: пресс-служба компании "Метрострой"
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На станции метро «Проспект Славы» в Санкт-Петербурге уже совсем скоро начнутся работы по установке огромного панно из смальты «Афганистан». Огромные мозаичные блоки уже доставлены на строительную площадку. Их общий вес – семь тонн, а площадь – 96 квадратных метров.

- В целом все идет хорошо, - приводит слова одного из авторов работы, народного художника России Александра Быстрова издание «Петербургский дневник». - Мозаичные блоки находятся на станции. Вопрос о том, что панно будет отправлено в другой город или страну, снят. Оно будет установлено там, где и должно быть, – на станции метро «Проспект Славы». Единственный вопрос, когда начнется монтаж панно? Скажем, строительные леса там слабые, их надо усиливать.

В самом «Метрострое» сообщили, что на станции уже смонтировано большое панно с героями-пожарными. А сейчас на фронтонах собирают мозаичные вставки, стилизованные под ордена Отечественной войны и Красной звезды.

Напомним: в 2018 году панно «Афганистан» из-за проблем с оплатой работы художников выставили на продажу на сайте Avito. Однако ситуацию удалось разрешить благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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