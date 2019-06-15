2019-06-15T17:41:59+03:00
Происшествия

Пожилая петербурженка попала под экскаватор на Ржевской площади

Женщина погибла, переходя дорогу в неположенном месте
Евгения МОСКВИНА
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Пожилая петербурженка попала под экскаватор-погрузчик на Ржевской площади. Фото: Архив "КП"Пожилая петербурженка попала под экскаватор-погрузчик на Ржевской площади. Фото: Архив "КП"
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Трагедия произошла днем в субботу, 15 июня, в Красногвардейском районе Северной столицы. На Ржевской площади погибла пожилая петербурженка. Об этом рассказали очевидцы в группе во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Они отметили, что пенсионерка попала под экскаватор-погрузчик, переходя дорогу в неположенном месте. Напомним, что на Ржевской площади сейчас идут работы по строительству путей для новых трамваев «Чижик».

Пожилая женщина 1933 года рождения от полученных травм скончалась на месте. За рулем спецтехники в момент трагедии находился 38-летний мужчина. Судя по всему, женщину он вне зоны пешеходного перехода просто не заметил. Однако все обстоятельства предстоит выяснить правоохранителям. Как сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, по факту произошедшего уже проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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