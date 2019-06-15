Рейс из Петербурга в Сочи задерживается почти на восемь часов

СЕГОДНЯ 19:57 2019-06-15T19:57:33+03:00

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Пассажиры, которые должны были отправиться к Черному морю еще в 15:00, уже около пяти часов томятся в ожидании своего вылета в аэропорту Северной столицы. Рейс EO139 из Петербурга в Сочи авиакомпании Pegas Fly 15 июня задерживается. Судя по данным онлайн табло Пулково, вылетит воздушное судно на курорт только в 22:30. Таким образом, задержка рейса составит 7,5 часов.

Судя по всему, боинг, который должен был лететь из Петербурга к Черному морю, задержался еще в предыдущем рейсе из Сочи. Самолет авиакомпании Pegas Fly по расписанию должен был отправиться в Северную столицу еще в 11:05 утра. Однако по данным сервиса Flightradar, взмыл в небо только в 17:34 - задержался больше чем, на 6 часов. Поэтому в ожидании перелета находились как те, кто уезжал с курорта с авиакомпанией, так и те, кто только едет в отпуск. Борт из Сочи все еще находится в полете и ожидается в Пулково в 20:25. Причины задержки рейса из Петербурга уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU