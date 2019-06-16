Долг Андрея Аршавина исчез с сайта судебных приставов

СЕГОДНЯ 18:00 2019-06-16T18:06:21+03:00

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Андрей Аршавин, судя по всему, заплатил долг по алиментам своей супруге Алисе. Еще недавно на сайте судебных приставов напротив фамилии футболиста красовалась круглая цифра - более 400 тысяч рублей. Но сейчас долг аннулирован.

К слову, недавно Андрей Аршавин летал на отдых в Турцию. Возможно, что он выплатил деньги для того, чтобы вылететь заграницу. Ведь с таким долгом приставы не пускают на борт самолете.

- Такую информацию нужно уточнить у самой Алисы, - пояснил "КП-Петербург" адвокат Александр Добровинский.

Однако не исключено, что задолженность исчезла по другим причинам.

Долг Аршавина исчез

- Я не комментирую эту информацию, это конфиденциально, - пояснила "КП-Петербург" юрист Андрея Аршавина Виктория Савицкая.

Ранее адвокат Андрея уверяла "КП", что никаких проблем и ограничений на выезд из России у спортсмена нет.

ИСТОЧНИК KP.RU