2019-06-14T01:25:08+03:00
Спорт

«То чувство, когда нельзя выезжать за границу»: Андрей Аршавин делится фотографиями из солнечной Турции

При этом экс-футболист задолжал по алиментам больше 400 тысяч рублей
Маргарита РЕПИНА
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Экс-футболист Андрей Аршавин на отдыхе. Фото: www.instagram.com/p/Bypeqf7Jokn.Экс-футболист Андрей Аршавин на отдыхе. Фото: www.instagram.com/p/Bypeqf7Jokn.
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Экс-футболист Андрей Аршавин поделился в Instagram фотографией из Турции. На снимке спортсмен позирует на фоне бассейна с довольной улыбкой.

- Поджарился, - сообщил Аршавин.

Первый вопрос, который возник у подписчиков: «А как же запрет на выезд?». Напомним, ранее адвокат его жены, Александр Добровинский, заявил, что из-за долга по алиментам у спортсмена начались проблемы с судебными приставами.

«Давай еще куда-нибудь слетай», «То чувство, когда нельзя выезжать за границу», «Спасибо за фото. Это лучшее доказательство того, что они врут на каждом шагу», «Через Белоруссию вылетел?», - удивились они.

Еще один комментарий оставил его бывший коллега Александр Кержаков. Тот упрекнул Аршавина, что между Турцией и футболом тот выбрал первое.

- Спасибо, что завтра на финал придешь, - написал футболист и оставил злой смайлик.

Вероятно, он говорит о финале «Мемориала Гранаткина», в котором юношеская сборная России под руководством Кержакова сразится со сборной Аргентины. Матч пройдет в Петербурге 14 июня. Не исключено, что он надеялся на присутствие Аршавина.

Исполнительный лист Андрея Аршавина. Фото: скриншот сайта.

Исполнительный лист Андрея Аршавина. Фото: скриншот сайта.

Тем временем история с запретом на выезд из страны становится все запутаннее. Адвокат Андрея уверяет, что никаких проблем и ограничений у спортсмена нет. Однако на сайте судебных приставов висит исполнительный лист на 434 тысячи рублей. Задолженность спортсмен не погасил до сих пор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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