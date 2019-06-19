Возвращение петербургского Халка: На станции «Гражданский проспект» пассажир выбил стекло в поезде

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-19T10:54:27+03:00

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Утром в среду, 19 июня, в Петербургском метро ЧП за ЧП. Сначала в восемь часов погас свет на платформе станции «Невский проспект». Теперь какой-то пассажир решит «проветрить» в вагоне поезда и разбил в дребезги стекло. Осколки разлетелись по всему салону.

- На станции «Гражданский проспект» кому-то стало жарко, и он разбил стекло, - пошутил очевидец в социальной сети.

Инцидент произошел около 10 часов утра. Сообщений о пострадавших не поступало. Пассажиры быстро разошлись в стороны и обступили кругом осколки.

- Вроде весна закончилась, а обострение затянулось, - удивляются горожане.

Напомним, что в апреле 2019 года в петербургском метро мужчина, которого СМИ и соцсети окрестили «Халком», так спешил выйти из вагона метро, что выбил стекло в двери на подъезде к станции «Парк Победы». Разлетелось ли стекло в метро сегодня от его же кулака, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU