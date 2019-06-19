Банковский мост торжественно открыли после реставрации
Банковский мост - один из самых узнаваемых символов Петербурга. Небольшая пешеходная переправа, расположенная в самом центре Северной столицы, знаменита фигурами грифонов, сидящих по обе стороны канала Грибоедова. Изображение крылатых львов растиражировано на открытках, коробках конфет и миллионах фотографий. Теперь любоваться ими можно снова.
- На торжественном открытии были рабочие, ремонтировавшие мост, студенты Санкт-Петербургского государственного экономического университета, расположенного рядом, чиновники и простые петербуржцы. Речь по случаю открытия произнес врио губернатора города, - передает с места событий корреспондент «КП-Петербург».
На мероприятии присутствовали и "царственные особы".Фото: Артем КИЛЬКИН
Сначала, как водится, специальными позолоченными ножницами перерезали красную ленточку. Потом с фигур грифонов сняли покрывала, а затем на мост вышли артисты в костюмах царских времен.
Ну а после завершения церемонии, на мост хлынули петербуржцы и туристы, тут же ставшие делать селфи. Теперь, по завершении почти трехлетней реставрации, сфотографироваться с грифонами может каждый.
После открытия, на мост хлынули любители селфи.Фото: Артем КИЛЬКИН
Банковский мост в Петербурге открыли после реставрации
В Петербурге 19 июня, после реставрации, торжественно открыли Банковский мост с грифонами.Артем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU