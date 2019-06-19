2019-06-19T16:31:01+03:00
Общество

Банковский мост торжественно открыли после реставрации

Ремонт, который продолжался почти три года, наконец завершен [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Банковский мост открыли после реставрации.Банковский мост открыли после реставрации.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Банковский мост - один из самых узнаваемых символов Петербурга. Небольшая пешеходная переправа, расположенная в самом центре Северной столицы, знаменита фигурами грифонов, сидящих по обе стороны канала Грибоедова. Изображение крылатых львов растиражировано на открытках, коробках конфет и миллионах фотографий. Теперь любоваться ими можно снова.

- На торжественном открытии были рабочие, ремонтировавшие мост, студенты Санкт-Петербургского государственного экономического университета, расположенного рядом, чиновники и простые петербуржцы. Речь по случаю открытия произнес врио губернатора города, - передает с места событий корреспондент «КП-Петербург».

На мероприятии присутствовали и "царственные особы". Фото: Артем КИЛЬКИН

На мероприятии присутствовали и "царственные особы".Фото: Артем КИЛЬКИН

Сначала, как водится, специальными позолоченными ножницами перерезали красную ленточку. Потом с фигур грифонов сняли покрывала, а затем на мост вышли артисты в костюмах царских времен.

Ну а после завершения церемонии, на мост хлынули петербуржцы и туристы, тут же ставшие делать селфи. Теперь, по завершении почти трехлетней реставрации, сфотографироваться с грифонами может каждый.

После открытия, на мост хлынули любители селфи. Фото: Артем КИЛЬКИН

После открытия, на мост хлынули любители селфи.Фото: Артем КИЛЬКИН

Банковский мост в Петербурге открыли после реставрации

00:00
00:00

В Петербурге 19 июня, после реставрации, торжественно открыли Банковский мост с грифонами.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
15-летний подросток погиб после прыжка с Яхтенного моста
Новорожденную девочку, выброшенную в кусты, нашли в сквере в Колпино
Собственников земли обяжут следить за воинскими захоронениями
В поселке Ленсоветовский горел грузовой автосервис
Солнечное гало появилось в небе под Петербургом
МЧС предупредило о ливнях, грозах и шторме в Ленобласти
Вместо Аэроэкспресса до Пулково могут пустить подземную железную дорогу
Белые, алые, розовые: Сезон пионов начался в Петербурге
Петербургу передадут атрибуты эстафеты огня Зимней универсиады 2019
Парку на Смоленке быть: Смольный расторг договор с застройщиком на аренду земли
Подозреваемый в убийстве младший сын экс-вратаря СКА Максима Соколова подошел к гробу матери
Новые маршруты «Чижика» запустят 1 сентября
Пьяный петербуржец до смерти избил прохожего на детской площадке и отправился в тюрьму
Полиция Петербурга задержала подозреваемого в ограблении двух водителей на два миллиона рублей
Троицкий мост закрыли для транспорта до окончания «Алых парусов»
Политехнический университет оцепили военные, полиция, скорая и пожарная
Петербургский ЗакС прекратил полномочия депутата Зеленкова в связи с его смертью
Уличное пианино на Петроградской стороне украли
Возвращение петербургского Халка: На станции «Гражданский проспект» пассажир выбил стекло в поезде
За ночь в Петербурге угнаны три «Тойота Камри» и «Мерседес» за 6 миллионов рублей
Во Фрунзенском районе 19 июня пройдут испытания теплосетей
«Царица ночи» поставила рекорд по цветению в Ботаническом саду Петербурга
В Мурино полыхает частный дом, рядом с пожаром образовалась пробка
На платформе метро «Невский проспект» погас свет
Трактор снес велосипедиста на пешеходном переходе на севере Петербурга
Погода на 19 июня в Петербурге: Знойная жара
На Литейном поймали пьяную пару на BMW, женщина-водитель продолжила пить после задержания
В Петербурге рецидивиста обвинили в новом изнасиловании пяти школьниц