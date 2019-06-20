С цирка на Фонтанке в Петербурге рухнул кусок фасада

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-20T13:19:24+03:00

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Утром в четверг, 20 июня, со здания Большого Санкт-Петербургского государственного цирка, который находится на набережной реки Фонтанки, рухнул большой кусок фасада. Благо, никто не пострадал. Кусок экстерьера упал на козырек над входом в здание. О случившемся в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Рухнула часть фасада. Без криминала. Рабочие уже на месте, пытаются снять куски с козырька, - рассказали очевидцы в соцсетях.

На данный момент специалисты уже приехали к зданию цирка и проводят проверку. После этого реставраторы исправят дефект.

За последний год петербуржцы часто сталкивались с ситуациями обрушения фасадов. Чаще всего это происходит со старыми, историческими зданиями. Например, в марте текущего года в Сесрорецке обрушился фасад памятника архитектуры «Дача Кочкина». Деревянное здание постройки 1906-1909 годов разрушается уже давно. Так, после расселения в 2018 году, которое произошло из-за аварийного состояния дома, почти сразу же рухнула часть фасада.

ИСТОЧНИК KP.RU