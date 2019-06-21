Мужчина, который пьяным разъезжал по Петербургу на угнанном автобусе, осужден

СЕГОДНЯ 14:53 2019-06-21T14:53:15+03:00

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В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который летом 2018 года угнал школьный автобус для того, чтобы просто на нем покататься. Угон был совершен с территории Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской центра детского технического творчества», а сам горе-водитель был пьян. За преступление ему грозило до 10 лет тюрьмы.

- В августе 2018 года пьяный мужчина, находясь на территории детского учреждения, на улице 6-й Советской, угнал автобус Отокар Навигот», стоимостью более 2,6 миллионов, пока за ним никто не наблюдал, - сообщила прокуратура Петербурга.

Находясь в алкогольной эйфории и почувствовав себя неудержимым, мужчина начал разъезжать по городу. При этом он не владеет никакими водительскими правами. Благо, без происшествий, петербуржец доехал до пересечения улицы Народной и Дальневосточного проспекта, где его и задержал сотрудник полиции.

Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU