В Верхнем Суздальском озере за один день достали двух утопленников

СЕГОДНЯ 17:34 2019-06-22T17:34:04+03:00

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На Суздальских озерах, которые находятся в Выборгскогом районе Петербурга рядом с метро "Озерки", день за днем происходит одна за другой трагедия. Накануне, 21 июня, на Среднем Суздальском озере утонул 11-летний мальчик. Благо парнишку откачали. Около десяти часов вечера вытащили еще одного утопленника в Верхнем Суздальском озере. Так, сегодня, 22 июня, еще две смерти на том же Верхнем озере.

- Озеро мертвецов, почти каждый день сводки, - ужасаются петербуржцы в социальной сети в комментариях к трагической новости.

По словам очевидцев, из озера в субботу достали три трупа. Один мужчина утонул сегодня, второй – вчера, но всплыл на поверхность только через день. Важно отметить, что причина трагедии каждый раз, за исключением 11-летнего мальчика, всегда одна. Все трое мужчин полезли купаться после порядочно выпитого алкоголя.

Несмотря на частные трагедии, люди не прекращают лезть в воду. К тому же, по данным Роспотребнадзора, купаться в Суздальских озерах не рекомендуется, так как вода в них не соответствует санитарным нормам.

ИСТОЧНИК KP.RU