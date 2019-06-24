Без слез не взглянешь: Бюст Цезаря заплакал от вида Парнаса

СЕГОДНЯ 15:42 2019-06-24T17:35:40+03:00

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Бюст римского императора Цезаря появился в сквере на улице Валерия Гаврилина в одном из самых одиозных районов Петербурга. Парнас, который ругают за скопище многоэтажных домов, называют каменными джунглями и «человейником», довел гипсовое изваяние до слез

- Римская Империя была Великой ещё и потому, что приносила в провинцию инфраструктуру - дороги, водопровод, организацию общественных пространств (туалеты, бани, форумы), - написал на своей странице в «Инстаграме» автор инсталляции «Красоту спасет Рим» уличный художник Loketski.

loketski В Петербурге появился Цезарь, плачущий при виде района Парнас

По словам создателя скульптуры, все, что на данный момент сделано для жителей Парнаса - слезы. Именно поэтому Цезарь плачет при виде района. Что касается инсталляции, то в качестве постамента подошла давно торчащая из земли бетонная свая. А гипсовый бюст римского императора был куплен в одном из магазинов.

По информации «Главстрой Санкт-Петербург», одного из застройщиков района Парнас, сегодня на этой территории открыты более 200 объектов торговли и услуг: продуктовые супермаркеты, аптеки, кафе, салоны красоты и фитнес-центр, банки, центры детского развития, мебельные и хозяйственные магазины. В районе построено три выезда на проспект Энгельса и более 5 километров дорог, семь детских садов, готовится к открытию третья школа. Во дворах организованы игровые площадки, зоны отдыха для взрослых и детей, подземные и наземные парковки. На площади 10,8 га планируется благоустройство городского парка, который будет построен в несколько этапов.

Напомним, что ранее Loketski создал в Петербурге монумент противостояния поребрика и бордюра, раскрасив их в цвета «Зенита» и столичного «Спартака».

ИСТОЧНИК KP.RU